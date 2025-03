(OCENA) Zgodbe izpod mize

V nadaljevanju preberite:

Potem ko izvemo, čigave noge so na obisku pod mizo pri gospe Nagy, ki jo vsi kličejo Baba, namreč spoznamo še osem vrst lutk, ki izvirajo z različnih koncev sveta (marioneta, naprstna lutka, javajka, senčna lutka, maska, ročna lutka, bunraku in namizna lutka). Izvemo nekaj o njihovem izvoru in uporabi, ob vsaki pa nas pričakajo še navodila za izdelavo; pri dveh bomo zraven našli tudi QR-kodo, ki nas odpelje na spletno stran Lutkovnega gledališča Maribor oziroma do videa, v katerem je predstavljena izdelava.