Ocenjujemo: Jesen v smrčku

V nadaljevanju preberite:

Sklepajoč po naslovu sem najprej pomislila, da gre za slikanico o starosti oziroma staranju, da se torej jesen nanaša na jesen življenja, kot se reče. Pa sem se zmotila. Jesen je kar »navadna« jesen, ki pa vendarle posebej zaznamuje življenje psička Poldka, saj je to čas, ko njegova prijateljica, štorklja Ljudomila, vzame pot pod peruti in odleti na jug. Poldka seveda pusti na jesenskem koncu sveta, saj ne zna leteti, kar je posledično njegova velika želja. Vse, kar mu ostane, so otožne pesmi. Ob štorkljinem odhodu ga preplavi žalost, ker ostaja sam; tako velika, da bi najraje kar prespal zimo in se zbudil šele ob njeni vrnitvi.