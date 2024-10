Ocenjujemo: Precej drugačen zmaj

V nadaljevanju preberite:

Avtor izhaja iz predpostavke, da ženske bolj ali lažje kažejo čustva kot moški, a to izpelje humorno, predvsem pa vzemimo to kot nastavljanje ogledala in ne utrjevanje stereotipov skozi literarne like. Ob odraščanju zmajčka se pojavijo prehranske dileme, pri katerih se pokaže avtorjeva domiselnost – s hrano naj bi se prebujala ognjena moč, zato znani izvedenec za prehrano svetuje, da se pri določeni višini in teži zmajčkom začno dodajati ingver, pekoča paprika in čebula.