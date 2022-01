Neža Knez: Skozi te iste pore se še vedno zliva taisti znoj, poskus 2

V nadaljevanju preberite:

Predstavljeno delo je enkratna priložnost za vpogled v ustvarjalni proces nastajajočega projekta eksperimentalnega filma, hkrati pa učinkuje kot samostojna celota. Delčki, ki sestavljajo celoto, so dovršeni, prostorska in časovna komponenta našo izkušnjo instalacije zgolj poglobita. Nekatera dela sodobne umetnosti svoje sporočilo predajo v trenutku – hipno in instantno, za njihovo razumevanje ne potrebujemo več kot nekaj trenutkov.