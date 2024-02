Ocena: Moje hiške

V nadaljevanju preberite:

Cvetka Sokolov, ki jo poznamo predvsem kot precej aktivno avtorico kartonk, slikanic in romanov za mladino, se nam tokrat predstavlja v vlogi pesnice otroške poezije. Večina od enainštiridesetih pesmi je menda izšla v revijah, ene pred kratkim, druge pred mnogimi leti, za njihovo podobo pa je poskrbelo enajst priznanih ilustratork in ilustratorjev. Pesmi iz zbirke Moje hiške so karseda raznovrstne: ene so voščilne oziroma priložnostne pesmi, druge izštevanke, tretje nežne impresije, njihovi motivi pa segajo od hišnih ljubljenčkov do zobnih mišk in vsega otroškega vmes.