Ocenjujemo: Malo drugače

Tomo Podstenšek se v svojem novem romanu Malo drugače izkaže kot pozoren opazovalec slehernikovega zgolj na videz premočrtnega vsakdana s posluhom za mala junaštva in prikrite tragedije. Na podlagi zapletenih družinskih in ljubezenskih razmerij prizadevno secira temeljna določila življenja v 21. stoletju, od razredne pripadnosti in socialno-ekonomskega statusa pa do rigidnih družbenih norm, ob tem pa nikoli ne podleže povsod prežečemu fatalizmu. Res pa je, da se z žugajočim zrcaljenjem resničnosti prehitro zadovolji in na upoštevanja vreden prispevek, ki bi možnost razpleta vsaj nakazal, očitno pozabi.