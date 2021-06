Ocenjujemo: Dnevi Besa

V nadaljevanju preberite:



Od temeljnih sestavin Ritchiejevih filmov se je najbolj ohranila njegova očaranost nad dedc«. V Dnevih besa se je celo okrepila. Medtem ko so protagonisti njegovih zgodnejših filmov pravzaprav fantje, ki so negotovi in se še iščejo, in so za njegovo srednje ustvarjalno obdobje značilni liki zrelih frajerjev, ki sicer obvladajo, a so čuteči, je Stathamov tokratni lik Ritchiejev obrat v najmanj življenjsko smer: v ideal mačizma.