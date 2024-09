Ocenjujemo: Film/Boksar/režija Mitja Okorn

V nadaljevanju preberite:

Film nedvomno sodi v okvir oznake filmska industrija, in to tako v dobrem kot v slabem pomenu besede. Kar zadeva dobre plati, so to obrtno zares vrhunsko zasnovane mizanscene, kamera, kadriranje, montaža, luč in predvsem brezhibno koreografirani boksarski dvoboji, ki se lahko brez težav primerjajo z najbolj reprezentativnimi tovrstnimi ameriškimi projekti. Manj navdušujoč je scenarij, ki je po eni strani preveč klišejski in si tako osrednjo fabulo kot posamezne zaplete in razplete neženirano izposoja drugod, predvsem pri ikoničnih primerih tega žanra.