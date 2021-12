Ocenjujemo: Gustav Gnamuš: Lambda 1975–2021/Galerija Equrna

V nadaljevanju preberite:

Resda je bila oznaka sublimno že ­velikokrat zlorabljena oziroma lahkomiselno pripisana delom, ki si je ne zaslužijo, nekateri so sublimno celo označili kot ­fantazmo in izmišljijo modernizma. In vendar še vedno velja ­Kantova konstatacija, da je sublimno to, kar dokazuje že z dejstvom, da lahko to mislimo, zmožnost čudi, ki presega sleherno merilo čutov, torej presežek tako racionalnega kot imaginativnega dojemanja. Morda takšen rezultat ni ­vnaprej zagotovljen, veliko je odvisno od naših predispozicij, vendar je razstava Gustava Gnamuša idealna priložnost, da te naše sposobnosti znova preizkusimo.