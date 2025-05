Ocenjujemo: Kar je bilo in kar bo/Mestno gledališče Ptuj

V nadaljevanju preberite:

Predstava Kar je bilo in kar bo je primer v vseh pogledih solidnega projekta, ki zabava, ob tem pa na kratkočasen in dovolj luciden način tudi odpira nekatera relevantna eksistencialna vprašanja, četudi ta na videz delujejo nekoliko klišejsko in vsakdanje. Kar je več kot številni veliko bolj velikopotezno zastavljeni gledališki projekti, ki poskušajo skladno z danes prevladujočimi trendi predstaviti določene teme na sila resen in brezpriziven način, ki ne pušča manevrskega prostora za sproščeno ironično distanco.