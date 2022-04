Ocenjujemo: Krog in kvadrat

V nadaljevanju preberite:



Slikarka Slađana Matić Trstenjak je k sodelovanju povabila makedonsko grafičarko Petro Jovanovsko in poljskega slikarja Krzysztofa Bartnika. Čeprav del niso ustvarjali kot skupina, njihovo delo spominja na ustvarjanje modernističnih umetniških skupin, ki so se še posebej aktivno oblikovale v prejšnjem stoletju (Grupa 69, Grupa Junij, Irwin, Skupina 53, Be-54 ...); ne zaradi sloga umetnin, ki so popolnoma sodobne, temveč zaradi notranje usklajenosti njihovih končnih izdelkov v smislu barvne in oblikovne estetike (dela zaznamujejo živi barvni odtenki ter eksperimentiranje z geometrijskimi oblikami in strukturami).

Kljub temu vizualna privlačnost praviloma ni dovolj, da bi razstavo označili za uspešno, nujna je vsaj delna konceptualna usklajenost umetnikov ali smiselno vsebinsko dopolnjevanje del – Krog in kvadrat teži tudi k temu.