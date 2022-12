Ocenjujemo: Marmor

V nadaljevanju preberite:

Pesmi skraja plovejo po prepišnem presečišču med notranjimi in zunanjimi premiki, a ker omenjena govorka nalaga svoja spoznanja nazorneje in nepreklicno, se zgodi, da zmanjka manevrskega prostora. Kar med drugim pomeni, da lahko bralec le skomigne, predvsem ko v omenjenih pesmih najdeva že predelane modrosti. Vseeno srečamo mnoge neprosojne primerjave in prispodobe, ki obetajo pokončnost in povedano pobarvajo s prodornejšimi prizvoki.