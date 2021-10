Ocenjujemo: Naj bo kvir!

V nadaljevanju preberite:

Pri nas je bila kulturna in umetniška scena LGBTIQ+ dolgo omejena predvsem na literaturo, kjer je od sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja sceno vzpostavljal Škuc z zbirkama Lambda in Vizibilija. Vizualna umetnost, ki je praviloma bolj eksplicitna in neposredna, je ostajala v senci, kakšen je danes obseg te produkcije, pa nam razkriva razstava Naj bo kvir! v Mestni ­galeriji Ljubljana. Avtor razstave Brane Mozetič je zapisal, da je to do zdaj največja predstavitev te tematike pri nas, kar je po eni strani pohvalno, po drugi pa pravzaprav preseneča skromno število avtorjev in avtoric ter njihovih del.