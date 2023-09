Ocenjujemo: Slike (prijateljice) in naslovi slik, ki še niso narejene

V nadaljevanju preberite:

Razstavo del Milana Goloba v Studiu Umetnostne galerije Maribor (UGM), ki jo je pripravila kustosinja Andreja Borin, bi lahko le pogojno umestili v kontekst sintagme Memento mori, res pa množica – več kot petsto – platen različnih dimenzij v določeni meri ustrezno korespondira s to tematiko. Sodobne in aktualne likovne in vizualne produkcije že dolgo več ne pojmujemo v smislu linearnega razvoja in napredka ter približevanja popolnosti reprezentacije, temveč predvsem kot zaporedju faz, ki nimajo razvidne kontinuitete, zato bi lahko razstavo s podnaslovom Slike (prijateljice) in naslovi slik, ki še niso narejene umestili v takšen okvir predvsem na podlagi naslovov del.