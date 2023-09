Ocenjujemo: Valeria Abendroth: Laboratorium Suggerere

V nadaljevanju preberite:

Nastanek in rast umetničinega dela izhajata in se povezujeta s področji tehnologije, psihologije, antropologije in biologije, kar je razvidno tudi na njeni razstavi Laboratorium Suggerere (KiBela Maribor). Umetniška instalacija posnema medicinski razvojni laboratorij, v katerem najdemo telesne organe, kosti, žile in abstraktne umetniške objekte, ki so ustvarjeni s pomočjo 3D-tiska in izdelani iz umetnih materialov, kot so plastika, vosek in silikon.