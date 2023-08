Retrospektiva Corneliuja Babe/Muzej umetnosti Temišvar

V nadaljevanju preberite:

Opus Corneliuja Babe je lahko svojevrstna spodbuda, da sta nujni reforma dosedanjega hierarhičnega sistema likovne oziroma vizualne umet­nosti in prevetritev optike tako strokovne kot laične javnosti pri percepciji tako starejše kot aktualne produkcije. Vsaj delno je treba prekiniti z osredotočenostjo na trendovske projekte, zlasti tiste, ki so podprti z domiselnimi marketinškimi prijemi in agresivnimi medijskimi kampanjami.