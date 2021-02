Ocenjujemo: The Dig (Izkop)

Je mogoče narediti zanimiv in intriganten film o arheološkem izkopavanju, ki temelji na resničnih dogodkih, kljub izjemnim najdbam zunaj strokovnih krogov ni vsesplošna senzacija in se ne dogaja v neki eksotični državi? Očitno da, pri tem pa zajame kar nekaj topik. Predvsem je to hommage dolgo nepriznanemu arheologu samouku Basilu Brownu, čigar življenjsko delo je bilo pionirsko izkopavanje anglosaškega pokopališča Sutton Hoo v vzhodni Angliji, vendar je to pravzaprav zgolj temeljno izhodišče, ki omogoča subtilno predstavitev najrazličnejših medčloveških odnosov.