Delo rokodelcev ujeto v zvočne slike

Dirigentka in skladateljica Karmina Šilec nadaljuje niz inventivnih projektov glasbenega gledališča. Tokrat je v sodelovanju s skladateljem Izidorjem Leitingerjem pripravila transdisciplinarno opero Op. 1: homo faber (v soboto in nedeljo na ogled v minoritski cerkvi v Mariboru), ki postavlja v ospredje idejo rokodelstva. In to ne zgolj na abstraktni ravni, v procesu nastajanja predstave sta obiskala rokodelske delavnice, identificirala postopke in tehnike, značilne za njihov poklic, in sledila njihovim idejam.