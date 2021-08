Esenca vsega, kar smo

V nadaljevanju preberite:

V mariborskem klubu KGB bo ­nocoj uprizorjena monodrama Krhkost po predlogi Jean-Clauda Carrièra, ki je plod sodelovanja igralca Simona Šerbinka z režiserjem Matjažem Latinom. Premiero je doživela junija, od takrat gostuje na različnih prizoriščih po Mariboru. Dosedanji odzivi so bili raznovrstni, je povedal Šerbinek: »Nekateri gledalci so jokali, nekateri so rekli, da jih ni strah smrti, da vedo, kako zdaj preživeti, nekateri so dejali, da so to besede, ki smo jih že slišali, a ko jih strneš v takšno celoto, jih jasneje dojameš.«



Tokratna repriza je tudi poziv k podpori kulturi v teh ­nezavidljivih časih in je v znamenju akcije, katere pobudnik je Klub KGB. »Podprimo slovensko kulturo, preden bo prepozno. Premislimo, ali s tem koga kaznujemo, ko ignoriramo umetnost. Zagotovo se z bojkotom umetnosti ne bomo uprli tistim, s katerimi se ne strinjamo,« so med drugim zapisali v izjavi za javnost.