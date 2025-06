V nadaljevanju preberite:

Mednarodni festival plesa in performativnih umetnosti Spider­ bo tokrat potekal na različnih koncih­ Ljubljane, večinoma v Plečnikovem avditoriju, na Jakopičevem sprehajališču v parku Tivoli in na gradu Kodeljevo. Festival, ki se je pred petnajstimi leti začel kot projekt, je nastal na pobudo koreografa in plesalca Mateja Kejžarja, da bi plesne umet­nosti prepletli s kritično mislijo.