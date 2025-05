Kulturno povezovanje revirskih občin

V nadajevanju preberite:

Mednarodni festival uprizoritvenih umetnosti Rdeči revirji, ki se bo začel v četrtek, 22. maja, v Hrastniku, bo trajal do nedelje, 25. maja. V Zagorju ob Savi bo festivalsko dogajanje potekalo od 5. do 7. junija, v Trbovljah pa od 19. do 21. junija. Z leti so Rdeči revirji postali prepoznavni v Zasavju in širše, poleg slovenskih nastopajo tuji umetniki, množično sodelujejo tudi lokalne skupine in posamezniki. Namen festivala ostaja sodelovanje in povezovanje ljudi, ponuditi jim nova doživetja in spoznanja, vpogled v umetniško ustvarjanje in druženje z umetniki. O festivalu smo se pogovarjali z umetniškim in idejnim vodjo Brankom Potočanom.