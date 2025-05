Kralji in kraljice ter kraljestvo igre

V nadaljevanju preberite:

»Nova sezona, naslovljena Kot kraljice in kralji, ni le niz zgodovinskih pripovedi o kronanih glavah. Je nekakšna neurejena fotogalerija portretov sodobnega človeka – obupanega, ponižanega, smešnega, veličastnega in razklanega. To ni poklon oblastnikom, posvečena je kraljestvu­ igre v svetu gledališča, kjer je moč krhka in krhkost mogočna,«­ je ob predstavitvi repertoarja v SNG Maribor prihodnjo sezono v mariborski Drami napovedal njen umetniški direktor Aleksandar Popovski.