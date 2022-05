Gesta odstopa je častno dejanje

V nadaljevanju preberite:

»Začetek nemškega cikla predstavlja konec praks, ki smo jih proizvajali v t. i. francoskem ciklu (2012–2014), v katerem smo za predloge predstav jemali kanonizirana dela 20. stoletja (Ionesco, Camus, Beckett). Z njim smo se vrnili k samouprizarjanju in pravemu snovalnemu gledališču ex nihilo (Ich kann nicht anders; Große Erwartungen/Velika pričakovanja). Nadalje je bil cikel priložnost za premislek o našem delovanju znotraj kolektiva, formatu uprizoritvenih umetnosti, poskus premika v druge medije ter konec kroga na koncu cikla z izgubljeno gesto našega odstopa (Mahlzeit; Hoppla, wir leben). Konec cikla je konec naših ustaljenih praks,« je povedal Branko Jordan v imenu Betona Ltd., ki je od lani v odstopu. Poleg njega ga tvorijo še Katarina Stegnar in Primož Bezjak ter stalni sodelavci Miha Horvat/0045, Toni Soprano Meneglejte, Jure Vlahovič in Janez Weiss.