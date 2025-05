Ocenjujemo: Fedra, Drama SNG Maribor

V nadaljevanju preberite:

Nedvomno zanimiv uprizoritveni princip, ki funkcionira, in to na različnih ravneh, naj gre za reinterpretacijo mitologije, medčloveških interakcij ali določenih historičnih in aktualnih družbenih konstelacij, ki so žensko tako ali drugače marginalizirale ali jo izpostavljale mizoginiji. Takšni poudarki občasno prevladajo, vendar skozi predstavo ne dominirajo, vsaj ne v smislu poenostavljene teznosti, ki bi predstavi vsilila agitacijski plakatni značaj ali vtis nekakšnega scenskega eseja, v katerem bi bila osrednja preokupacija podati določeno enodimenzionalno sporočilo.