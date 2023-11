Kritika je sestavni del gledališča in umetnosti

V nadaljevanju preberite:

»Gledališče je rezervirano za privilegirano občinstvo, višji srednji razred, ki si ga lahko privošči tako časovno in finančno kot tudi čustveno. V zadnjem času se mi zdi, da gledališče spet ugaja temu občinstvu, da izgublja zavedanje odgovornosti do spremembe. Velikokrat imam občutek, da je samo sebi namen, da je namenjeno lastnemu užitku in temu, da se produkcija opravi, finance zaokrožijo, s čimer se izgubljajo občutki refleksije družbenega stanja. Manjka nam zavedanje lastne moči,« poudarja dramska in filmska igralka, ki se bo v četrtek v Lutkovnem gledališču Ljubljana (LGL) kot režiserka in nastopajoča predstavila v lutkovni uprizoritvi za odrasle Šolski zvezek.