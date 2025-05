(OCENA) Now, Suddenly, I Was a Creature of Vice

V nadaljevanju preberite:

Dokumentarni performans Now, Suddenly, I was a Creature of Vice Lučke Neže Peterlin (Zavod Maska) se utemeljuje na več intervjujih, ki jih je avtorica izvedla s slovenskimi spolnimi delavkami. Te so z njo delile različne aspekte svojega poklica, od tega, zakaj so začele, do tega, zakaj ne morejo ali ne želijo nehati. Dogodek se snuje kot nekakšen lecture performans, saj prvoosebno razkriva tančice področja, za katero vsi vemo, da obstaja, le redkokdaj pa imamo dostop do bolj poglobljenih informacij, sploh ko tema preide v javni diskurz.