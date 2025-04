Krhkost in podcenjenost slovenskega sodobnega plesa

V nadaljevanju preberite:

Pri zavodu Emanat je prejšnji mesec izšlo delo Skupnost emancipiranih misli in teles: metodologije beleženja slovenskih avtoric sodobnega plesa 2, sestrska knjiga istoimenske zbirke esejev in intervjujev iz leta 2018. Knjiga skozi intervjuje in strokovne članke popisuje najzanimivejše slovenske koreografske in plesne avtorice. Obe deli sta plod večletnega projekta Maje Delak, Saške Rakef in Andreje Kopač, ki so v zavodu Emanat zasnovale projekt beleženja avtoric sodobnega plesa na Slovenskem.