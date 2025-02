Ocenjujemo: Boško in Admira

V nadaljevanju preberite:

Živa Bizovičar, svež veter našega gledališkega prostora, v tandemu z dramaturgom Nikom Žnidaršičem snuje vsakič boljše, od mentorskega vpliva bolj osvobojene in na lastnem slogu utemeljene uprizoritve, ki sledijo razvoju dramskega gledališča in ga hkrati brcajo iz udobnih temeljev ter ponujajo drugačne načine, na katere lahko raziskujemo gledališke kode, ki jih pri nas utemeljujejo režiserji, kot so Jernej Lorenci, Tomi Janežič, Nina Rajić Kranjac …