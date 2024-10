Komedija, ki se ukvarja z vprašanjem pozicije moči

»Nismo se želeli ukvarjati le s komedijo, bolj nas je zanimala vsebina, kjer gre za odnos do pozicije moči. V ta odnos mora privoliti tudi tisti, ki je 'spodaj'. Če tega ni, se tudi pozicija moči zamaje,« pravi režiserka Nina Šorak, ki bo nocoj na koprski oder postavila komedijo Tri verzije življenja francoske sodobne dramatičarke Yasmine Reza, prvo premiero v letošnjem gledališkem abonmaju.

»Tekst smo raziskovali na način, da je veliko odvisno od nas in tega, kje postavimo meje. Ne samo od ljudi, ki so nad nami in nas po potrebi izkoriščajo. To smo tudi želeli nakazati skozi tri verzije dogajanja,« nadaljuje režiserka. Posebnost predstave je, da je prizorišče »filmski set«.

Yasmine Reza je po njenih besedah uporabila gledališko strategijo ponavljanja. To gledalca pripelje do tega, da se vse bolj zaveda konteksta, kako so stvari na odru videti z različnih zornih kotov. Druga stvar, ki je komična, je sama situacija: prvi par obišče drugega, ne da bi bil tja povabljen. »Vsak od nas se lahko vživi v to situacijo, ki ni najbolj prijetna. Sploh če je povabljenec nekdo, ki se mu želiš približati in ti lahko pomaga na karierni poti. Težko je narediti vtis s praznim hladilnikom in v pižami,« razlaga.

Gledališko sceno predstavlja »filmski set«. FOTO: Jaka Varmuž/Gledališče Koper

Pravi zaplet pa se zgodi, ko gost, priznani znanstvenik Hubert Finidori (igra ga Luka Cimprič), svojemu gostitelju Henriju (Rok Matek), sicer mlademu raziskovalcu, pove informacijo, da ga je pri članku, ki ga slednji namerava objaviti, prehitel že nekdo drug (v znanstvenem svetu je objavljanje strokovnih člankov ključno, gre za nabiranje točk, ki pomenijo napredovanje v karieri). Na to lahko mladi raziskovalec reagira na različne načine – od samomorilnih misli in konca kariere do tega, da gre za nekaj, kar mu je lahko v prid in se lahko na to nasloni tudi pri svoji načrtovani objavi, pojasnjujejo ustvarjalci.

»Vse je odvisno od tega, s kakšnimi očmi pogledamo na situacijo. Filmski set pa je zastavljen kot poligon, kjer se preizkušajo različne variante. Kamera tudi večkrat posname isti prizor, ker je lahko kaj narobe ali ne uspe. In že to je znak, da se poskusimo približati najboljšemu,« poudarja režiserka. Scena je postavljena v krogu na sredini odra, kjer so reflektorji, zunaj pa so garderobe igralcev in tamkajšnje dogajanje; gledalec ima tako vpogled v obe strani predstave – to, ki se dogaja na odru, in to, ki je za njim.

Igralci za to vlogo niso več premladi

»To besedilo in taka vloga sta zame ogromno darilo. Najprej z vidika jezika, saj je delo jezikovno na zelo visoki ravni. Strukture dialogov so me spomnile na branje romana. Vse lastnosti in prvine besedila smo morali ponotranjiti in si jih zapomniti. Drugi igralski izziv pa je bil, da vse to uprizorimo na način, ki je naraven. Pri tem sem imel občutek, kot da sam s sabo igram šah,« je komentiral igralec Rok Matek.

Luka Cimprič igra znanstvenika Huberta Finidorija, Anja Drnovšek pa Henrijevo ženo. FOTO: Jaka Varmuž/Gledališče Koper

V predstavi bosta poleg Matka in Cimpriča nastopili tudi njuni gledališki ženi, ki ju odigrata Anja Drnovšek (Sonia) in Alenka Kreigher (Ines Finidori). Slednja bo na koprskem gledališkem odru nastopila prvič.

»Veseli me, da smo v Gledališču Koper vendarle pripravljeni in da zmoremo odigrati delo Yasmine Reza. Zanjo smo se odločili, ker so junaki iz njenih knjig končno stari približno toliko kot igralci v našem ansamblu – doslej smo bili za njene igre malo premladi. In drugič, ker je zelo talentirana in plodovita avtorica, ki je meni osebno zelo všeč,« pa pravi umetniška vodja in direktorica koprskega gledališča Katja Pegan.