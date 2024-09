Gledališče Koper vabi na sprehod po ulici predmestja

»Prijateljsko vas vabim, da se nam pridružite na sprehodu po ulici predmestja, kjer v devetih hišah domujejo naše zgodbe,« pravi direktorica in umetniška vodja Gledališča Koper Katja Pegan. Hiše iz (pravljičnega) predmestja so prispodobe za predstave, ki jih ponujajo v letošnji gledališki sezoni. Še posebej se posvečajo otroškemu programu in ozaveščanju o multikulturnosti prostora, v katerem delujejo.

Pred koprskim gledališčem je 24. sezona zapored in predstavlja se s šestimi premierami – štirimi, namenjeni odraslim, in dvema otroškima. Abonenti bodo imeli na voljo še tri izmed petih ponujenih izbirnih predstav, ki so večinoma gostujoče.

O prehojeni poti v tem skoraj četrt stoletja delovanja je Peganova dejala, da je gledališče postalo ne samo generator kulturnega življenja, ampak – skozi potrebe družbe – ustvarja skupnost. Pri tem je po njenih besedah pomembno spodbujanje multikulturnosti in večjezičnosti s čezmejnim povezovanjem, pa tudi kot pomoč pri učenju italijanščine kot jezika tega prostora, ki iz njega vse bolj izginja. Obenem pa prek gledaliških delavnic tudi skrbijo za prihodnji igralski kader. »Navsezadnje se tudi trudimo za vključitev starejših občanov, ki smo jih vabili tudi na matineje, ko so bile na sporedu predstave za otroke – in so jih spremljali skupaj z njimi –, kar je bilo za oboje zanimivo,« je povedala.

Oktobra začenjajo z Yasmino Reza

Gledališko sezono bodo oktobra sicer začeli s francosko avtorico Yasmino Reza, ki so jo imeli koprski gledalci možnost spoznati že v lanski sezoni z njeno predstavo Bog masakra v izvedbi Mestnega gledališča ljubljanskega. Tokrat bodo koprski gledališki igralci z režiserko Nino Šorak uprizorili Tri verzije življenja. »Gre za tekst, v katerem se srečujemo z identično situacijo v treh različnih verzijah. Le enkrat pa se vse skupaj dobro razreši, saj je tisti, ki to pripoveduje, pozitivno naravnan do samega sebe,« pojasni Katja Pegan.

Družinski muzikal Naša familija, katerega avtorja sta Saša Eržen (besedilo) in Marjan Nećak (skladatelj in režiser), so premierno že izvedli konec avgusta v okviru poletnega festivala Pri svetilniku v avgustu. Gre za koprodukcijo, ki so jo ustvarili skupaj s Slovenskim stalnim gledališčem Trst in Italijansko dramo HNK Ivana pl. Zajca Reka. Ponovno jo bodo zaigrali novembra.

Tretja krstna uprizoritev v letošnji abonmajski sezoni bodo Dnevi zavrženosti priljubljene italijanske avtorice Elene Ferrante. »Gre za avtorico, ki je v Sloveniji še nismo predstavili na gledaliških odrih. Dobili smo vse potrebne pravice in dramatizacije romana se je lotila Urška Taufer, ki je izjemna ljubiteljica te pisateljice in s katero smo v preteklosti že sodelovali,« pove sogovornica. Režiserka predstave bo Tijana Zinajić.

Prihodnjo pomlad, natančneje maja, pa v gledališču napovedujejo »glasbeno-gledališko popotovanje po pevskih poteh prvega glasu gledališča« – z Rokom Matkom, ki ga bo pri izvedbi gledaliških songov spremljal Obalni komorni orkester z gosti.

Med izbirnimi predstavami za odrasle pa bodo Tartuffe (Drama SNG Maribor), Paradiž (Slovensko ljudsko gledališče Celje), ki je bil nagrajen na festivalu Dnevi komedije, Dnevnik Ane Frank (Gledališče Koper), Kar želiš, to dobiš, v katerem med drugim nastopata Tadej Toš in Klemen Slakonja (Kreker in SiTi Teater BTC) ter Zakaj sva se ločila (Mestno gledališče ljubljansko).

Druga sezona gledališča za otroke

Med letošnjimi otroškimi premierami bo igralska zasedba koprskega gledališča izvedla Ostržka in Pravljice po telefonu, ki ju bo režiral Jaka Ivanc. Zadnjo igro bodo izvedli tako v italijanskem kot slovenskem jeziku. »Gledališče za otroke Svetilnik vstopa v drugo sezono – v lanski otvoritveni sezoni nas je obiskalo 20.0000 otrok,« je zadovoljna Vanja Korenč, vodja otroškega programa. Za otroke so tudi letos pripravili dva programa – Mavrična ribica (za otroke od pet let naprej) in Mali oder (za najmlajše). Pri izbiri predstav so se osredotočili predvsem na znane naslove, saj po njenih besedah nosijo tista temeljna sporočila, ki jih morajo spoznati tudi današnji otroci.

Na koprskem otroškem odru pa bodo med drugim gostili tudi Dramo SNG Maribor (Kako sta Bibi in Gusti sipala srečo), Slovensko mladinsko gledališče in Center urbane kulture Kino Šiška (Pasja procesija), Lutkovno gledališče Ljubljana (Emil in detektivi), Slovensko ljudsko gledališče Celje (Heidi) in Slovensko stalno gledališče Trst (Zajec Zvitorepec).