Predanost in strast iz predavalnice številka trinajst

Na ljubljanski filozofski fakulteti že štirideset let deluje frankofonska študentska gledališka­ skupina, ki se lahko pohvali s številnimi predstavami in gostovanji v tujini, predvsem pa z zavezanostjo francoskemu jeziku in kulturi. V družbi nekdanjih članov in drugih gostov so jubilej praznovali konec maja s predstavo Čakajoč Godota in predstavitvijo zbornika Les Théâtreux: 40 let frankofonega študentskega gledališča na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Skozi zgodovino skupine so nas popeljale trenutne sodelujoče režiserke Maja Koražija Jereb, Sara Košir in Katja Štefanič ter lektorica za francoski jezik in urednica zbornika Anne-Cécile Lamy-Joswiak.