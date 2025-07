Težave Tschofeniga in Krafta, ki od Norvežanov pričakuje vsaj opravičilo

Za avstrijska skakalna asa Daniela Tschofeniga in Stefana Krafta, ki sta minulo zimo v skupni razvrstitvi za svetovni pokal končala na prvem oziroma tretjem mestu, se priprave za olimpijsko sezono 2025/26 niso začele po načrtih. Zlati orel iz Straje vasi v spodnji Ziljski dolini si je med kondicijskim treningom lažje poškodoval eno od mišic, izkušeni šampion iz Schwarzacha v Pongauu, ki je po finalu v Planici zbolel, pa ima težave s pogačično tetivo.

»Za priprave sem imel seveda drugačen načrt. Zdaj se moram pač sprijazniti s položajem, v katerem sem se znašel. Iz njega bom skušal izvleči čim več. Zaradi tega bo moja pot nekoliko drugačna, toda morda pravilna. Bomo videli, čas bo pokazal svoje,« ostaja optimističen Kraft.

Kakor je razkril v pogovoru za enega od avstrijskih časopisov, podpira uvedbo rumenih in rdečih kartonov za goljufe v smučarskih skokih. Ob tem je pripomnil, da sta Mathias Hafele in Jürgen Winkler, ki bosta poslej bedela nad kontrolo opreme, prava moža za to nalogo, kar zadeva norveške prevarante, pa od njih pričakuje vsaj opravičilo.

»Ni še znano, kakšno odločitev bodo glede njih sprejeli pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS), toda nisem še opazil ali slišal, da bi se Norvežani pokesali za svoja dejanja. Preprosto si ne morem predstavljati, da ničesar niso vedeli. Zaradi tega bi od njih pričakoval, da bi se vsaj opravičili,« je poudaril 32-letni Avstrijec, ki se lahko med drugim pohvali kar s 45 zmagami v svetovnem pokalu.