MGL v iskanju dobrih zgodb

Nova sezona poleg 11 premier in predstav iz preteklih sezon prinaša tudi tradicionalni koncert v Kinu Šiška, na katerem nastopajo igralci MGL in študenti AGRFT. Ker je bil koncert v prejšnji sezoni odpovedan, bosta v novi sezoni na sporedu kar dva: prvi, poimenovan The Best of MGL&AGRFT, že 19. septembra 2022, drugi pa spomladi 2023. Vstopnice so hitro razprodane, na voljo pa so na spletu ali pri blagajni MGL.

Z muzikalom Boljši svet - v boljši svet?

Sezono 2022/2023 na Velikem odru odpira muzikal Boljši svet v režiji Gregorja Grudna. Muzikal so po naročilu ustvarili sodobni slovenski avtorji (Ira Ratej, Ana Duša, Iza Strehar in Luka Jamnik) ter dogajanje postavili v prihodnost, ko svet obvladuje ena sama korporacija, ki ima v lasti vse zemeljske vire – razen poslednjega vira čiste vode. V njem bo še posebej uživalo srednješolsko občinstvo.

V repertoarju nove sezone je šest premier na Velikem odru in pet na Mali sceni. Na Velikem odru bodo poleg Gregorja Grudna režirali še Diego de Brea, Juš A. Zidar, Nina Rajić Kranjac, Janusz Kica in Nela Vitošević. De Brea se bo posvetil črni komediji Bog masakra, v kateri Yasmina Reza razgalja sodobno meščansko elito, v njej pa bodo zaigrali Jana Zupančič, Uroš Smolej, Iva Krajnc Bagola in Sebastian Cavazza.

Zidar bo režiral dramatizacijo romana Idiot Dostojevskega, intenziven psihološki spopad med karakterno popolnoma različnimi liki pa bo na oder prenesla Eva Mahkovic. V predstavi bomo lahko uživali v igri Primoža Pirnata, Ajde Smrekar, Filipa Samoborja in drugih.

Nina Rajić Kranjac bo režirala najslavnejšo dramo avstrijsko-madžarskega pisatelja in dramatika Ödöna von Horvátha Kazimir in Karolina, ki jo je avtor postavil na znani bavarski Oktoberfest, prizorišče piva in klobas. V predstavi bodo med drugim zaigrali Jana Zupančič, Matej Puc, Mojca Funkl in Jernej Gašperin.

Kica bo uprizoril gledališko predelavo filma Larsa von Trierja in Thomasa Vinterberga s konca devetdesetih let 20. stoletja z naslovom Praznovanje. V uprizoritvi bomo videli Judito Zidar, Borisa Ostana, Branka Jordana in druge.

Nela Vitošević pa bo režirala eno najslavnejših del norveškega dramatika Henrika Ibsna o nepremišljenem dejanju matere treh otrok z naslovom Nora. Naslovno junakinjo bo upodobila Ajda Smrekar.

Žanrska raznolikost Male scene in avtorski projekt Sebastiana Cavazze

Na Mali sceni se bo nova sezona začela s poetično dramo Žabe Gregorja Strniše v režiji Jana Krmelja, v kateri se človek, podobno kot Goethejev Faust, pogaja s hudičem in mu prodaja svojo dušo, novembra pa bo na Mali sceni premiera psihološkega trilerja Neznanec; gre za priredbo gledališke igre An Inspector Calls, katere avtor je John Boynton Priestley, avtorica priredbe in režiserka pa je Barbara Hieng Samobor.

Decembra bo prvič na Slovenskem uprizorjena monokomedija Shakespeare v kateri bo nastopil Sebastian Cavazza, ki je tudi avtor uprizoritvene zamisli, prevajalec in avtor veznih besedil.

Februarja 2023 bo na Mali sceni krstno uprizorjena črna komedija Navodila rezidenčne avtorice sezone in režiserke Ane Duša, ki se je pisanja besedila lotila po predhodnem ustvarjalnem srečanju z izbranimi igralci.

Sezona se bo aprila končala s komedijo Josepha Kesselringa Arzenik in stare čipke, režirala pa jo bo Nina Ramšak Marković.

Gledališče v središču Ljubljane, kjer vsak najde abonma zase MGL ponuja raznoliko abonmajsko ponudbo, gledalci lahko izbirajo med 22 različnimi abonmaji glede na termin (dan), vsebino (ponudbo predstav) in dvorano (Veliki oder in Mala scena). Dijakom, študentom in upokojencem ponujajo poseben popust. Vpisi potekajo do 15. septembra, za študente pa še od 10. do 14. oktobra.

