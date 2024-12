Skušati ujeti ples je, kot bi hoteli ujeti veter

V nadaljevanju preberite:

»Ples ni forma, ki bi jo lahko zaprli v škatlo in jo tam opazovali. Ples ni laboratorijska, absolutna forma. Je živ organizem; metabolizem, dihanje, bivanje, ki je po svoji osnovni značilnosti efemerno,« je dejala Koreografinja, plesalka, hispanistka in filozofinja Ana Pandur. Z glasbeniki in soavtorji bo v Cankarjevem domu predstavila kompilacijo treh samostojnih projektov, nastalih v zadnjih štirih letih. Tvorijo jo Črni zvoki (2020), Beli šum (2022) in Marija brez glasu (2023), ki vsak zase in vsi skupaj ponujajo razmislek o načinih (umetniškega) bivanja danes.