Univerzalni čar brezčasne zgodbe

Lepotica in zver, priljubljena pripoved o ljubezni in preobrazbi, je globoko vtkana v tapiserijo evropskega leposlovja. Njeni začetki so pogosto spregledani, saj so zakopani globoko v ljudskem izročilu in pionirskem delu avtoric, kot sta Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve in Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, ki sta zasejali seme zgodnjih različic priljubljene pravljice.

Danes nam pot do razumevanja Lepotice in zveri raje osvetljuje Disneyjeva čarovnija, ki je leta 1991 pravljico adaptirala in predstavila svetovnemu občinstvu. Živahne barve, brezčasna glasba in nepozabni liki so tako vtisnjeni v našo kolektivno zavest, da ko pomislimo na zgodbo, se asociacijsko polje pogosto obrne proti Belle v značilni zlatorumeni obleki in strašno ljubki Zveri ter njegovim skodelicam. Disneyjeva interpretacija je ujela bistvo te dokaj zapletene pripovedi in z združitvijo čarobnosti animacije ter moči pripovedovanja zgodb ustvarila trajno različico, ki jo je studio še podkrepil s filmsko različico iz leta 2017.

Ta zgodba je brezčasen del naše skupne kulturne dediščine, ki odseva globoko zakoreninjene človeške izkušnje in čustva ter prikazuje preobrazbeno moč ljubezni. Disneyjev prispevek je izjemno poglavje v neprekinjeni zapuščini te čudovite in sugestivne zgodbe.

ℹ Lepotica in zver Zagrebško mestno gledališče Komedija 3.–7. julija ob 21.15 Križanke

Virtuoznost umetniške vizije

Disneyjeva interpretacija ni samo na uglednem mestu v svetu animacije, ampak je tudi njihov prvi animirani film, ki je bil uprizorjen na broadwayskem odru. Ta preskok s platna na oder je bil prelomen, saj je poudaril prilagodljivost in trajno privlačnost disneyjevskega adaptiranja.

Ta očarljiva pripoved je zdaj v spretnih rokah Zagrebškega mestnega gledališča Komedija, ki od leta 1950 goji bogato tradicijo specializacije za muzikale. V režijsko-koreografske čevlje hrvaške reinterpretacije zgodbe iz leta 2022 je stopil eden od odmevnejših baletnih umetnikov Leo Mujić, ki je po besedah kritičarke Jagode Martinčević v Jutarnjem listu zgodbo »spremenil v bleščeč kalejdoskop barv, plesa, minimalističnih likov, velikih in polnih prizorov brez praznega teka, vse v vrtincu, ki se odlično vpenja v scenografijo Stefana Katunarja, svetlobne učinke Aleksandra Čavleka in barvito očarljive kostume Manuele Paladin Šabanović«. Mujić je pod glasbenim vodstvom Krešimirja Batinića in Davorja Kelića ustvaril plesno-glasbeni spektakel, ki temelji na vizualni in glasbeno-narativni predlogi broadwayskega muzikala, ter na odru zasnoval uspešnico, ki je po besedah hrvaškega Tportala »polna pozitivne energije in broadwayskega glamurja, v kateri je zablestel ansambel Komedije, Leo Mujić pa je ponovno dokazal virtuoznost svoje umetniške vizije«.

Pričujoča uprizoritev ni zgolj ponovitev animiranega filma ali njegovega ameriškega muzikalnega dvojnika. Gre za veličastno oživitev, ki spoštuje uveljavljene elemente, ki že desetletja navdušujejo občinstvo, hkrati pa pogumno raziskuje še neraziskana območja pripovedi. Cilj ni razgraditi znano, temveč ga obogatiti, najti načine, kako zgodbo poglobiti, ne da bi izgubila čar in modrost. S subtilnimi odtenki, inovativnimi interpretacijami in vključevanjem gledališke čarovnije muzikal zgodbo Lepotice in zveri povzdigne na novo raven in jo spremeni v pustolovsko potovanje v osrčje zgodbe, na katerem odkrivamo nove plasti pomena, hkrati pa ohranja globoko spoštovanje do temeljne pripovedi, ki je prestala preizkus časa.

Ljubezen v najčistejši obliki

Vstop Lepotice in zveri v različne medije in prostore je dokaz univerzalnega čara zgodbe. Ne glede na to, ali gre za animirani film, broadwayski muzikal ali hrvaško produkcijo, glavno sporočilo pravljice ostaja nespremenjeno: ljubezen v najčistejši obliki lahko preseže tudi največje razlike. Zgodba v neštetih oblikah še vedno seže do srca ljudem po vsem svetu ter odseva naše skupne upe, strahove in sanje. Z vsako novo reinterpretacijo se razvija, še naprej pa nas povezuje in potrjuje moč pripovedovanja zgodb, čarobnost ljubezni in lepoto raznolikosti. Saga o Lepotici in zveri se nadaljuje, saj njen trajni čar brez težav prestopa kulturne in umetniške meje ter navdihuje, zabava in očara občinstvo. Uprizoritev Zagrebškega mestnega gledališča Komedija si je v tem kontekstu hitro utrla pot v to edinstveno nišo. Sveža priredba brezčasne zgodbe se ne asimilira le v obstoječi sistem, temveč to počne z izjemno preciznostjo ter svežino.