Predstava Tam, v vrtu je »zvočna­ koreografija, raziskovanje intermodalnega potenciala telesa v gibanju«, pravi Urška Centa, ki je tokrat združila moči z igralcem Domnom Novakom. Gre za projekt, ki izhaja iz koreografske miniaturke Miniatura no. 9, ki je bila predstavljena oktobra lani na večeru 4 miniature v ciklu ­Noches de Tablao.

»Domen je odličen beatboxer. Ko sem dobila povabilo mednarodnega festivala sodobne umetnosti Fiac v Leónu v Mehiki, da tam novembra lani predstavim svoje delo, sem takoj začela razmišljati o odkodiranju beatboxa, njegovi razstavitvi na najmanjše možne elemente zvoka in iskanju njihovega novega pomenskega niza. Domen je bil za in nastala je predhodna oblika predstave Tam, v vrtu z naslovom The Garden (Vrt). Festival je namreč zastavil vsebinski lok programa na temo biofilije, ljubezni do živega, zato je v mojih mislih nastal vrt kot človekovo srečevališče z naravo, z drugimi in s samim sabo. Prostor, v katerem je v naravo vkodiran človeški trud. Prostor, ki ga vsak od nas oblikuje drugače, a je hkrati tak kot vsak drug. Vrt kot prostor, ki nam je blizu. In v okrogli Štihovi dvorani si bomo blizu.«

Urška Centa je uveljavljeno ime na domači plesni sceni, uvodoma je opozarjala nase kot plesalka flamenka, zdaj jo vodi želja, da se preizkuša v različnih izrazih, tudi v glasbi. »Vsaka predstava je zame novo poglavje v življenju in nov proces nabiranja znanja, rasti skozi lastno delo. Vodi me predvsem želja po razširjanju lastnega potenciala, izraznega arzenala in razvoju novih orodij – nekakšna potreba, da se preizkusim zunaj tega, kar imam bodisi jaz sama ali okolica za meni lastno. Že zdavnaj so minili dnevi, ko me je ustvarjalno napajal zgolj flamenko kot moja primarna izrazna oblika. Ta doživlja proces sprememb: osredotoča se na fizično prakso, ki si prizadeva osvoboditi se lastnosti, podedovane od tradicionalnih oblik in konceptov predstavnosti. Plesa in giba ne vidim samo znotraj te, temveč onkraj zunaj mene postavljenih pravil.«

Premiera predstave bo danes ob 20. uri v Štihovi dvorani Cankarjevega doma, jutri bo sledila ­ponovitev.