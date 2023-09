V pričakovanju ljubezni in teh stvari

Slovensko mladinsko gledališče je v torek zvečer predstavilo program sezone 2023/24, ki so ga poimenovali Sezona ljubezni in teh stvari. Direktor gledališča Tibor Mihelič Syed je v govoru pred začetkom predstavitve programa povedal: »... dialektiko ljubezni bomo poskušali soočiti z dialektiko moči, kajti moč brez ljubezni je nasilna in brezobzirna, ljubezen brez moči pa anemična in sentimentalna. Moč v svoji najboljši obliki je ljubezen, ki uresničuje zahteve pravičnosti.«

»Vsem, ki nas poznate, in vsem, ki bi nas radi spoznali, se gotovo vsaj dozdeva, da ne moremo spregovoriti o ljubezni, ne da bi spregovorili o anatomiji sovraštva do drugačnih ljubezni, o tem, zakaj lahko svojo državo in narod ljubimo tudi tako, da ne sprejemamo nacionalističnega okrasja, ki bi si ga morali nadevati, o tem, da prava ljubezen, tako kot prava umetnost, ni nikoli nedolžna. Spregovorili bomo o zlorabah v imenu ljubezni ter o ljubeznih, ki niso nič drugega kot derivat blagovne menjave,« je sklenil Tibor Mihelič Syed.

Prihodnji teden bo dočakala odrsko premiero predstava Angeli v Ameriki po besedilu Tonyja Kushnerja v režiji Nine Rajić Kranjac. Za predstavo je tekst prevedla Katja Zakrajšek. Decembra bo sledila praizvedba Argonavtov po motivih avtofikcije Maggie Nelson, ki jo je za oder priredil Tomasz Śpiewak, režiral pa jih bo Michał Borczuch. Projekt bo temeljil na raziskavi neformativnih parov in družin ter aktivistov, ki se borijo za njihove pravice. Izpostaviti velja tudi novo sezono projekta Mlado Mladinsko, ki ima poslanstvo vključevanja mladih v gledališče in bo pripravilo uprizoritev Umetnost vojne/umetnost miru, katere premiera bo januarja prihodnje leto. Vodja projekta in režiserka predstave je Ana Duša, ki je na predstavitvi programa pojasnila, da je bilo izhodišče za predstavo vojna v Ukrajini, gnetivo pa Sunzijevo delo Umetnost vojne.

Zbrane novinarje je nagovoril direktor Slovenskega mladinskega gledališča. FOTO:Tibor Mihelič Syed.

Marca bo premierno predstav­ljen avtorski projekt nemškega režiserja Sebastiana Nüblinga, ki se ga spomnimo iz leta 2018, ko se je v produkciji Gledališča Maksima Gorkega iz Berlina predstavil z odmevnim projektom Stroj Hamlet. Na predstavitvi je nagovoril prisot­ne prek videoposnetka, ker je projekt Slovenija šteje še v povojih, o tem ni mogel veliko razkriti, vemo pa, da bo za izhodišče uporabil različne stereotipe o naši državi. Zaključek sezone bo maja s predstavo Prepelka, ki jo bo za gledališče napisal Andrej Rozman - Roza, režiral pa jo bo hišni režiser Vito Taufer. Roza je na predstavitvi razkril, da se pisanja še ni lotil, je pa že začel raziskovati različne pojavnosti te klasične zgodbe in junakinje.

Mednarodni projekt

Ta sezona prinaša tudi začetek zahtevnega in obsežnega mednarodnega projekta uprizoritve Brechtove drame Sveta Ivana Klavniška v režiji tandema ErosAntEros. Gre za koprodukcijo Gledališča Emilije - Romanje (ERT) – Narodnega gledališča, Slovenskega mladinskega gledališča, Luksemburškega narodnega gledališča (TNL), Stalnega gledališča v Bolzanu, Eros­AntEros – Polis Teatro Festivala in Cankarjevega doma. Premiera bo aprila prihodnje leto v Bologni, pri nas bo predstava uprizorjena v sezoni 2024/25. Za glasbo bo poskrbela skupna Laibach, ki jo bo v živo izvajala na odru.

Če se zadržimo na tujih odrih, je treba izpostaviti performans Zmožnost in gledališki esej Bojane Kunst​ Napletanja, s katerima bodo oktobra gostovali v Frankfurtu, kjer bo Slovenija častna gostja največjega knjižnega sejma. S Krizami bodo gostovali na festivalu Euro-scene v Leipzigu, s predstavo Maša za Jugoslavijo (Kompleks Ristić) bodo nastopili v Berlinu v okviru festivala Lost – You Go Slavia.

V sodelovanju z društvom KUD Krik razvijajo novo slovensko dramo Nezakonske matere, z ­Emanatom prihaja festival Platforma, prikazana bo tudi predstava ­Punce reškega kolektiva Igralke, ki se navezuje na performanse ­oziroma predavanja Spolna vzgoja II. Slednji se bo sklenil v okviru festivala ­Mesto žensk, na katerem bodo vse postavitve odigrali ­strnjeno.