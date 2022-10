Nostalgija po občutku, da je prihodnost sploh mogoča

V nadaljevanju preberite:

Na Novi pošti (Slovensko mladinsko gledališče in Maska Ljubljana) te dni poteka cikel YUFU pod kuratorskim vodstvom Alje Lobnik in Urške Brodar. Sestavljajo ga uprizoritvi Nedoločljivo vprašanje Gorana Sergeja Pristaša (CO2) in Parkur o Karlu Mayu Enis Maci in Mazluma Nergiza ter predstavitev nove številke revije Maska JUFU 2.0. Uredila sta jo Pia Brezavšček in Rok Bozovičar. Ob njej bo predstavljen še prvi od petih videov YUFU Asiane Jurca Avci v sodelovanju s Simonom Smoletom.