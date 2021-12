V Šentjakobskem gledališču slavnostna akademija ob stoletnici

Šentjakobsko gledališče je včeraj s slavnostno akademijo počastilo stoletnico obstoja, ki jo praznuje v letošnji sezoni. Slovesnost so izvedli člani igralskega ansambla v režiji Jana Bilodjeriča. Ob tem so podelili listini potomcem ustanoviteljev ter častna naziva Mojci Kreft in Vladimirju Frantarju, so sporočili iz gledališča.

Društvo Šentjakobsko gledališče je skupina prostovoljcev, ljubiteljev gledališča, ustanovila decembra 1920, prvo predstavo pa so premierno izvedli junija 1921. Danes velja za eno najstarejših repertoarnih ljubiteljskih gledališč v Evropi.

Razmah je doseglo po vselitvi v Mestni dom na Krekovem trgu, kjer še vedno sobiva z Lutkovnim gledališčem Ljubljana. Šteje več kot sto članov in vsako leto pripravi od pet do šest premier. Gostuje tudi po Sloveniji in zamejstvu ter se redno udeležuje ljubiteljskih tekmovanj, na katerih je večkrat uspešno.

Pri postavljanju predstav sodeluje s profesionalnimi zunanjimi sodelavci – režiserji, dramaturgi, kostumografi, scenografi –, med katerimi so velika imena, kot so Mile Korun, Diego de Brea, Zvone Šedlbauer, Dušan Mlakar in Gojmir Lešnjak. Iz njegovih vrst pa so izšla prav tako znana igralska imena, denimo Stane Sever, Frane Milčinski - Ježek, Bine Matoh, Dragica Potočnjak, Saša Pavček, Nataša Barbara Gračner, Barbara Cerar in Jurij Zrnec.

V začetku letošnjega leta je dobilo prenovljeni oder, saj je Mestna občina Ljubljana kot glavni financer poskrbela za celovito obnovo dvorane, zaodrja in preddverja v skupni izmeri 780 kvadratnih metrov. Kot je za STA pojasnila predstavnica za stike z javnostjo Saška Strnad, je Šentjakobska dvorana ohranila neoklasicistično okostje in originalni leseni strop ter postala prijazna tudi za invalide, saj jim omogoča dostop z dvigalom do dvorane in sanitarij.

»Danes je to dvorana s sodobno lučno in tonsko opremo, nižjim spuščenim odrom, dvignjenimi sedišči, prezračevanjem, klimo, kar omogoča izvedbo kvalitetnih dogodkov in uprizoritev,« je še povedala Saška Strnad.