20 let Stare mestne elektrarne: Pod isto streho električna in umetniška energija

V nadaljevanju preberite:

Umetniško življenje Stare elektrarne, kljub njegovemu aktivnemu in plodovitemu statusu, ni samoumevno in je vezano na pogodbo o najemu z lastnikom Stare mestne elektrarne Elektrom Ljubljana. Kot opaža Alma R. Selimović, so petletni mandati Elektrarno »zaznamovali v mišljenju prihodnosti. Za Elektrarno je bilo od začetka jasno, da to ni zagotovljen prostor za umetnost, ne le dejstvo, da je Bunker začasni upravnik. Pogodba o najemu je v bistvu vedno znova neki proces, ki se je do zdaj vedno zgodil. Lahko se tudi kdaj ne bi. Zdi se mi, da nas je znotraj tega razmisleka o prihodnosti velikokrat zaznamovala cikličnost petih let.«