27 let pogumnih predstav netipičnih formatov

Ekipa zavoda Bunker se pospešeno pripravlja na mednarodni festival sodobne odrske umetnosti Mladi levi, ki se bo v Ljubljani začel pojutrišnjem. V ambicioznem programu festivala, ki bo trajal do prihodnje sobote, je predvideno stresno organizacijsko stanje, toda v kuhinji pisarn Bunkerja na Slomškovi, kjer smo s tremi članicami ekipe – sooblikovalko umetniškega programa Klaro Drnovšek Solina, izvršno producentko Majo Vižin in Tamaro Bračič Vidmar, ki skrbi za odnose z javnostmi – imeli intervju, je vladalo sproščeno in skorajda ­navihano vzdušje.