Evropska komisija z vodnikom o možnostih financiranja kulture

Evropska komisija vzpostavlja nov interaktivni vodnik CulturEU, ki prikazuje vse možnosti financiranja, ki so na ravni EU na voljo za kulturne in ustvarjalne sektorje. Vodnik združuje 75 možnosti za financiranje iz 21 različnih programov EU, od programov Ustvarjalna Evropa in Obzorje Evropa do strukturnih skladov in programa InvestEU.

Vodnik je bil pripravljen, da bi se vse vrste in velikosti partnerskih organizacij, ki delujejo v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, lažje znašle na področju financiranja EU, bolje razumele, katere možnosti so jim na voljo, in lažje dostopale do sredstev EU, so sporočili iz Evropske komisije.

Zainteresirani lahko samodejno filtrirajo ustrezne možnosti financiranja glede na svoje potrebe, sektor in vrsto organizacije, ki jo zastopajo. Orodje dopolnjujejo navdihujoči primeri in najboljše prakse. Vodnik CulturEU se bo po napovednih redno posodabljal z najnovejšimi informacijami o novih razpisih in bo na voljo v vseh jezikih EU v začetku leta 2022.

Kot so še zapisali v Evropski komisiji, so kulturne in ustvarjalne sektorje močno prizadele omejitve, ki so bile uvedene med pandemijo covida-19.

Od začetka pandemije je komisija sprejela več ukrepov za reševanje posledic krize na tem področju, med drugim večjo finančno podporo s skoraj 2,5 milijarde evrov iz programa Ustvarjalna Evropa in s skoraj dvema milijardama evrov iz programa Obzorje Evropa, ki so namenjeni kulturnim, ustvarjalnim in vključujočim projektom v obdobju 2021–2027.

Poleg tega je objavila smernice EU o varnem ponovnem odprtju in okrevanju sektorja ter odobrila nacionalne pomoči na podlagi začasnega okvira za državno pomoč v skupnem znesku več kot 420 milijonov evrov.