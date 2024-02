Intrigantne zamenjave predmetov

Projekt Museoeurope, ki ga je Pokrajinski muzej Maribor zasnoval leta 2012, v času, ko je Maribor prevzel naziv evropske prestolnice kulture, je tridelni: razstava, mednarodni simpozij in zbornik. Intriganten izziv je že prvi del: z razstave v mariborskem muzeju odstranijo muzealijo in jo začasno zamenjajo s primerljivo iz drugega evropskega muzeja.

Ta poseg povzroči razmisleke o skupnem evropskem prostoru, njegovi zgodovini, kulturi, vred­notah ... Tak pristop omogoča tudi vzpostavitev dialoga med različnimi kulturnimi prostori, v okviru izmenjave znanj se odpirajo možnosti novih interpretacij, ki prispevajo k širšemu razumevanju medkulturnega dialoga. Ob omenjeni razstavi je organiziran mednarodni simpozij, na katerem predstavijo strokovne in znanstvene izsledke strokovnjaki in raziskovalci iz Slovenije in tujine. Pomemben del posveta je zbornik strokovnih in znanstvenih recenziranih prispevkov v angleškem jeziku.

Ko spregovori uniforma Papeške švicarske garde

Od leta 2012 je muzej pripravil mednarodne razstave v sodelovanju s 14 muzeji iz tujine: Universalmuseumom Joanneum iz Gradca, Papeško švicarsko gardo iz Vatikana, Bavarskim narodnim muzejem iz Münchna, Narodnim muzejem iz Varšave, Muzejem romunskega kmeta iz Bukarešte, Narodnim muzejem Bosne in Hercegovine, Muzejem Sarajeva, Bošnjaškim inštitutom – Fundacijo Adila Zulfikarpašića iz Sarajeva, Spominskim muzejem in raziskovalnim središčem Franza Liszta iz Budimpešte, Pokrajinskim muzejem Gradiščanske (Burgenland) iz Železnega (Eisenstadt), Muzejem Viktorije in Alberta iz Londona, Muzejem hrane – Alimentarium iz švicarskega mesta Vevey, Narodnim muzejem Slovenije in Mestnim muzejem Varaždin.

Med predmeti, ki so v okviru projekta gostovali v muzeju, je bila uniforma Papeške švicarske garde, s čimer so se navezali na Loretsko kapelo mariborskega gradu in prihod papeža Pija VI. v Maribor leta 1782, ko se je na težavni poti iz Vatikana na Dunaj ustavil prav v mariborskem gradu pri družini Brandis.

Osmih simpozijev Museoeurope se je v dobrem desetletju udeležilo 248 predavateljev iz 23 držav. V projekt, ki so ga zasnovali dr. Mirjana Koren, dr. Valentina Bevc Varl in mag. Oskar Habjanič, je vključena tudi krovna evropska muzejska organizacija Icom Europe.

Projekt se simbolično naslanja na renesančni rek o »učenosti, ki oživlja, kar umira«, in »umetnosti, ki kliče nazaj na svetlobo, kar je potonilo v senco«. Gre za izmenjavo idej, izkustva, znanja in dediščine, ki razkriva različne obraze Evrope.