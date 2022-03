Jubilejni Pripovedovalski festival znova v tradicionalnem mesecu

V Cankarjevem domu se bo 19. marca začel 25. Pripovedovalski festival, ki bo do 25. marca ponudil več dogodkov zlasti za odraslo občinstvo. Po besedah programske vodje Špele Frlic bo jubilejna izdaja – po lanski dvodelni in 23., ki je odpadla zaradi epidemije – znova zaživela v tradicionalnem mesecu ob svetovnem dnevu pripovedovanja, 20. marcu.

Kot je ob 25. obletnici festivala zapisala njegova programska vodja, je ta že od samega začetka, trdno zasidran v dvorane Cankarjevega doma, prehodil dolgo pot. »Ob ustanovitvi festivala se je pripovedovanje ljudskih zgodb za odraslo občinstvo zdelo ekscentrično dejanje ter ustanoviteljica in ena od začetnic profesionalnega pripovedovanja pri nas Anja Štefan je s sodelavkami počasi in vztrajno utirala pot ljudskim pravljicam v javno življenje in pripovedovanju v družbo drugih umetniških zvrsti. Danes veliko pripovedujemo z odrov in izza katedrov, zgodba pa je zasidrana v vse pore družbenega komuniciranja,« je poudarila Špela Frlic.

Za STA je povedala, da 25-letnica pomeni pomembno obletnico za ljubljanski pripovedovalski festival, ki velja za enega najstarejših v Evropi, obenem pa organizatorjem ponuja tudi priložnost za razmislek o že prehojeni poti in viziji za naprej.

Glede programa je spomnila, do so nekateri festivalski dogodki stalnica, tak je, denimo, Večer resničnih zgodb. Nanj vsakič povabijo šest gostov, ki ne prihajajo iz pripovedovalskih vrst, a imajo po njenih besedah zanimive zgodbe. Na letošnjem petkovem večeru bodo zgodbe iz resničnega življenja z občinstvom delili novinarka in voditeljica Nataša Štefe, igralka Nataša Keser, pevka in novinarka Maida Džinić Poljak, kuhar in avtor kuharskih knjig Klemen Košir, igralec Janez Škof in slikar Mito Gegič.

Festival bo uvedel Večer srečnih začetkov, na katerem bodo predstavljene različne zgodbe o začetku sveta. Večer bodo oblikovali pripovedovalci in glasbeniki Minca Lorenci, Nejc Cijan Garlatti ter Irena Z. Tomažin in Zvezdana Novaković.

Med zanimivejšimi dogodki bo večer, naslovljen Zidanje Skadra, na katerem bo v interpretaciji Irene Tomažin predstavljen pretresljiv starodavni ep, ki ga je leta 1815 objavil folklorist Vuk Karadžić. Ep bo v prevodu in s spremno besedo Nebojše Pop Tasića izšel tudi v festivalski knjižni zbirki Homo Narrans.

Špela Frlic je opozorila še na Večer italijanskih zgodb, ki ga pripravljajo ob izidu dveh zbirk italijanskih pravljic – v prevodu Ane Duša in Irene Duša Draž je pri Gogi izšla Zgodba zgodb Neapeljčana Giambattista Basila, pri Mladinski knjigi pa se obetajo Italijanske pravljice Itala Calvina v prevodu Gašperja Maleja. Pravljice iz obeh zbirk bodo pripovedovali Ana Duša, Katja Preša in Primož Pirnat. Za glasbo bo poskrbela skupina Anbot.

Pripovedovalski festival je v prvi vrsti namenjen odraslim, na sporedu pa sta tudi dva dogodka za otroke: na enem izmed njih bo Anja Štefan ob glasbi Janeza Dovča in Boštjana Gombača pripovedovala o Kralju Matjažu, na drugem pa bosta otroke v svet pravljic odpeljala igralec Primož Pirnat in glasbenica Ana Kravanja. Anja Štefan bo z omenjenima glasbenikoma nastopila še za odrasle na večeru z naslovom Tri želje.

Festival bo po uradnem zaključku 28. marca sklenil pogovor na temo avtorskih pravic na območju ljudskega, poleti pa pripravljajo še pripovedovalsko ekskurzijo V deželo krivopet oziroma v Nadiške doline, je še povedala Špela Frlic. Pri tem je dodala, da bodo številni festivalski dogodki pozneje na voljo tudi občinstvom drugih slovenskih krajev.