Kako poezija preneha biti nekaj, kar se bere v tišini

Poezija ni bila od nekdaj zapisana. Prav nasprotno. Sprva je bila pravzaprav performans. Uprizoritev. Festival Izrekanja vrača poezijo k tem performativnim koreninam. Tokrat prihaja v goste Poljak Krzysztof Siwczyk, ki bo vodil delavnico za mlade pesnike, petkov večer pa bo minil v znamenju njegove poezije in vrhunske glasbe zasedbe Tori Tango. V četrtek in soboto bosta zaokrožila festival mlada pesnika, oba Delovi mladi peresi, Aljaž Primožič s prvencem Čisto ­potiho (LUD Literatura) in Lara Gobec s poetično monodramo Z ljubeznijo, Lola.

Od četrtka do sobote bodo večeri v lapidariju pri Osrednji knjižnici Celje, ki je poleg Kuda Festival Izrekanja organizator festivala, polni vrhunske poezije in glasbe. To je bil tudi cilj od prvega festivala dalje, je poudaril umetniški vodja Kristian Koželj. »Moja zamisel je bila prikazovati potenciale, ki jih ima poezija v spajanju z drugimi uprizoritvenimi umetnostmi, različnimi performativnimi praksami. Gledališče in ples smo tudi že imeli, prav tako videopoezijo. Torej, kako poezija neha biti nekaj, kar je v knjigi, kar se bere doma, v tišini, kako izstopi iz zasebnega, vstopi v javni prostor in se vrne k svojim izvorom. Ker vemo, da poezija kot zapisana umetnost obstaja zadnjih nekaj sto let. Pred tem je bila poezija vedno na neki način performativna. K temu se želimo vračati na festivalu.«

Največ obiskovalcev doslej je imel festival leta 2019, ko je bil gost francoska pesniška legenda Marc Delouze (desno). FOTO: Katarina Tadina

Osrednji gost je poljski pesnik Krzysztof Siwczyk, avtor šestnajstih pesniških zbirk in več študij o poeziji pa tudi igralec, ki je v filmu Lecha Majewskega Wojaczek odigral naslovno vlogo in upodobil poljskega pesnika Rafała Wojaczka ter bil za to vlogo leta 2000 nominiran za nagrado Evropske filmske akademije. Kratek nastop bo imel že v četrtek zvečer, večer njegove poezije pa bo z velikim festivalskim branjem v petek. Siwczyku se bo pridružil Primož Čučnik, ki je na novo prevedel dvajset njegovih pesmi, ki bodo na festivalu premierno predstavljene.

Poljsko-ameriški gostje

Da prihaja v goste Poljak, ni presenetljivo. Koželj je pojasnil, da si je že nekaj časa želel predstavnika poljske poetike, saj po njegovem mnenju trenutno najboljša poezija – poleg slovenske, je takoj dodal – nastaja na Irskem, Poljskem in v ZDA. »Najbolj je raznovrstna, najbolj izdelana, najbolj močna,« je dejal Koželj. Kljub temu je bil Siwczyk izbran precej naključno, je poudaril. »Sodelavka Ewelina Vaupotič, sicer Poljakinja, mi ga je takoj predlagala z besedami: 'On je iz istega kraja kot jaz, hodila sva na isto gimnazijo in sva generacija.' Potem sem šel raziskovat in ugotovil, da ni samo dober, ampak je odličen pesnik.«

Tudi tokrat bodo za mlade pesnike pripravili tridnevno delavnico, ki jo bo vodil osrednji gost. »Imamo veliko prednost, saj bo delavnica potekala v poljščini, ker bo Ewelina tolmačila, da bo tudi mentorju lažje,« je pojasnil Koželj. Prav za mlade je Koželj hotel pripraviti festival, na katerem bodo nastopili presežni tuji ustvarjalci. »Tudi zato, ker imam občutek, da v Celju dobimo le drobtinice vrhunske kulturne produkcije. Srednješolci gredo težko v Ljubljano. Vstopnice so drage, avtomobila nimajo, Slovenske železnice pa ... Zato sem hotel vsaj delček vrhunske produkcije pripeljati v Celje in to je ključ, po katerem se izbirajo nastopajoči.«

Letos je pri nastopajočih pomagalo tudi ameriško veleposlaništvo v Sloveniji, ki je omogočilo četrtkov koncert glasbene zasedbe Six One Five Collective in sobotni nastop pesnice Brynne Rebele-Henry, ki bo brala nove prevode iz zbirke Prelude, avtor prevodov je Kristian Koželj. Sodelovanje z ZDA bi se že prihodnje leto lahko še povečalo, je napovedal Koželj. »Zelo si želimo vzpostaviti navezavo z Univerzo v Iowi, kjer imajo enega od vodilnih ameriških programov kreativnega pisanja. Da bi njihovi rezidenčni profesorji prišli v Celje, njihove poglobljene delavnice pa bi bile že teden dni pred ­festivalom.«

Mladi peresi

Pri festivalu od začetka sodelujeta in sta zrasla z njim Aljaž Primožič in Lara Gobec. »Po petih letih sta zelo močna in suverena, tudi nosilna glasova svoje generacije,« je opomnil Koželj. Oba bosta nastopila že v četrtek na predstavitvi Primožičevega prvenca, poleg njiju bosta sodelovali še pesnica Marija Kisilak ter harfistka Veronika Podjaveršek.

Kristian Koželj in Lara Gobec sta predstavila letošnji festival. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Čeprav bo njegov večer, Primožič, ki je zadnja leta tudi pomočnik umetniškega vodje festivala, četrtka ni posebej izpostavil. »Celo poletje skupina, ki soorganizira ta dogodek, komaj čaka festival. Vsako leto je težko karkoli izpostaviti.« Dodal je, da je prav to, da se na festivalu da prostor predvsem mladim, ena od ključnih točk. »Na splošni slovenski ravni pesniških festivalov pa bi izpostavil predvsem, da ta festival postavlja v središče performativno plat pesništva, kar večina drugih festivalov postavi na stranski tir.«

S tem se je strinjala tudi Lara Gobec, ki bo s poetično monodramo nastopila v soboto. »V središču tega festivala je spajanje različnih vej umetnosti. To te vrže iz kalupa, ki si ga v določenem trenutku postaviš. Tu sem delala videopoezijo, performans in zaradi Izrekanj imam polje izražanja precej razširjeno. To tudi vpliva na poezijo, ki jo pišem, in se bere v nekem intimnem prostoru. Ta festival širi polje pesniške govorice.« Po njeni monodrami in nastopu Brynne Rebele-Henry bo v soboto sledil koncert Tomaža Hostnika.

Vstop na večere poezije in dobre glasbe je brezplačen, zbirajo le prostovoljne prispevke.