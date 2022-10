Konec nelepe igre na pragu Frankfurta

V nadaljevanju preberite:

Če je Rupel ob prevzemu funkcije dejal, da ga položaj zanima predvsem zaradi omenjenega častnega gostovanja, »saj bi tam lahko največ prispeval«, je novembra lani Društvo slovenskih pisateljev v javnem pismu izrazilo zaskrbljenost zaradi dogajanja v zvezi s pripravami na nastop Slovenije kot častne gostje, več vpletenih je izpostavilo tudi dvomljive načine sestavljanja seznama del, ki jih bo Slovenija predlagala v prevod nemškim založnikom.

Rupel se je v odprtem pismu odzval tudi na očitke o zamudah pri pripravah, ki, kot meni, »ne temeljijo na dejstvih: JAK se pripravlja na gostovanje v Frankfurtu na podlagi koledarja, ki so ga predlagali Nemci, in pri nobeni točki ne zaostaja. Treba je tudi vedeti, da so druge države za ključne priprave porabile manj kot leto dni […]. Seveda bi bilo spreminjanje ali neizvajanje programa v tem trenutku tvegano, vendar ni nemogoče; kdor se ga bo lotil, bo sam nosil vse posledice za kakovost slovenskega častnega gostovanja na frankfurtskem knjižnem sejmu.«