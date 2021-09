Nevladne organizacije potisnjene v brezdomstvo

V nadaljevanju preberite:



Že pred epidemijo leta 2019 se je skozi prizmo dogodkov v Ljubljani začela zaostrovati prostorska stiska nevladnih organizacij (NVO). Takrat so nastale spremembe lastništva na Kersnikovi ulici, kjer so več desetletij delovale številne NVO na področju kulture in umetnosti, v istem časovnem obdobju so nevladniki izgubili tudi prostore nekdanje tobačne tovarne. Pozneje so porušili dotrajani Rog in izpraznili prostore na Parmovi ulici, nekatere NVO so ostale brez uradnega naslova.