Požig umetniškega objekta

Medtem ko je objekt Galerija Cukrarna tik pred zaključkom obnove in rekonstrukcije, je bil umetniški objekt na Palači Cukrarna predmet požiga. Pano z napisom avstrijske umetnice Katharine Cibulke, ki sodi v sklop razstave Ko gesta postane dogodek, so zasedaj še neznani vandali danes ponoči zažgali.



»Smo zgroženi. Kakšen grafit na pročelju bi morda še pričakovali, tole pa je barbarstvo,« je dogodek komentirala Alenka Gregorič, umetniška vodja Cukrarne. Ne verjame, da gre za naključni vandalizem, saj je moral storilec (ali storilci) vložiti precej truda, da je podtaknil ogenj, saj je pano sestavljen iz posebnega materiala, ki je zelo težko gorljiv. »Platno je moral bodisi politi z vnetljivo tekočino bodisi plezati po konstrukciji,« je poudarila Gregoričeva, sicer pa stavba Palača Cukrarna pri tem ni bila poškodovana.



Napis na panoju se glasi: Dokler bo upanje, ki ga širimo, močnejše od strahu, s katerim se soočamo, bom feminist_ka. Po mnenju Gregoričeve je bil sprožilec dejanja prav beseda feminist_ka, saj pri nekaterih vzbuja negativna čustva, v tem ji pritrjuje tudi Katharina Cibulka, ki bo danes podala tudi svojo uradno izjavo.



»Vandalizem, ki smo mu bili priča, je odraz časa, v katerem živimo, zato bomo v Mestni galeriji Ljubljana umetnici predlagali, da njeno poškodovano delo ostane na pročelju Palače Cukrarna kot ogledalo vsem nam in nas opominja, kam drvimo kot družba in koliko strahu je še v njej prisotnega,« je dogodek komentiral Blaž Peršin, direktor Muzeja in galerij mesta Ljubljane, pod okrilje katerega sodi tudi Cukrarna.



Kot so še poudarili v tej instituciji, zažig pušča grenak priokus novim razvojnim projektom v prestolnici ter kaže nastrojenost proti umetnosti, ki je družbenokritična. Delo z naslovom Solange (kar v nemščini pomeni »dokler«), nameščeno na pročelje Palače Cukrarna, so navdihnila vprašanja feminizma, predvsem pa iskanje socialne pravičnosti. Delo opozarja na širok spekter na spol vezanih družbenih neenakosti, izkazuje dvome o obstoječih strukturah moči in zahteva krepitev vloge žensk. O dogodku so seveda obvestili policijo, ki je opravila ogled, postopek preiskave je v teku.

