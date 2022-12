Rok Predin ustvaril animirani spot za skladbo skupine The Beatles

Rok Predin je doslej ustvaril širok nabor kratkih animiranih filmov, reklamnih oglasov, glasbenih spotov, televizijskih špic, odrskih projekcij in scenografij. FOTO: osebni arhiv

The Beatles, najuspešnejša in najvplivnejša glasbena skupina vseh časov, se je leta 1966 podpisala pod prelomni album Revolver. Letošnjega oktobra mu je pridala posebno, posodobljeno izdajo albuma, Revolver: Special Edition pa spremlja tudi animirani spot Roka Predina za skladbo Here, There and Everywhere, ki je danes doživel (spletno) premiero.

Kot je za Delo dejal Predin, ki je leta 2004 diplomiral iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kmalu zatem pa pričel ustvarjati krajše animirane filme in glasbene spote ter se leta 2009 preselil v London, kjer se je pridružil animacijski produkcijski hiši Trunk Animation, mu skupina The Beatles ni predala vsebinskih vodil, »so pa imeli estetsko vizijo. Želeli so se pokloniti vizualni govorici rotoskopske animacije iz filma Yellow Submarine, natančneje animaciji za skladbo Lucy in the Sky With Diamonds«.

Ko je predlog zatem »prišel skozi sito naročnikov in producentov pri založbi, so ga morali odobriti še Paul McCartney, Ringo Starr, Sean Lennon in Dhani Harrison. Največjo težo je imela v tem primeru McCartneyeva beseda, saj gre za njegovo najljubšo skladbo iz albuma Revolver in eno njegovih najljubših nasploh«.

V pripravo predstavitve so bili sicer povabljeni dvakrat, še dodaja Rok Predin. »Prvič nisem mogel sodelovati, saj sem bil z družino na morju. Sem pa imel srečo, da McCartneya v tistem prvem krogu ni nihče prepričal, in ko so nas čez nekaj časa povabili še enkrat, sem priložnost v trenutku zagrabil. Za predstavitev sem pripravil animirani test in sicer v stilu, ki je upošteval njihove želje in za katerega sem bil prepričan, da najbolj ustreza vzdušju skladbe. Opisal sem zgodbo in napravil animatik s posnetim komentarjem, ki smo ga posredovali McCartneyu. Kmalu zatem smo dobili zeleno luč«.

The Beatles so se v času nastanka albuma Revolver iz 'štiriglave pošasti' spremenili v avtorsko samostojne posameznike, ki pa so še zmeraj znali ustvarjati sinhrono znotraj skupine. FOTO: zajem zaslona

Na turneji okrog sveta

Rok Predin je doslej ustvaril širok nabor kratkih animiranih filmov, reklamnih oglasov, glasbenih spotov, televizijskih špic, odrskih projekcij in scenografij, med njegove naročnike pa sodijo tudi velika gasbena imena, kot so The Rolling Stones, Elton John, U2, Take That in Madness.

Kot je poudaril, je mu je bilo pri tokratnem projektu v največji izziv »okrog skladbe izrisati zgodbo, ki se ne naslanja samo na besedilo in glasbene harmonije, ampak prikazuje tudi obdobje, v katerem se je znašla skupina The Beatles v času nastanka albuma Revolver. Glasbeniki so se v tistem obdobju iz 'štiriglave pošasti' spremenili v avtorsko samostojne posameznike, ki pa so še zmeraj znali ustvarjati sinhrono znotraj skupine«.

»Vsakemu od njih pa se v določenem trenutku prikaže čarobna plesalka, ki predstavlja navdih in novo ustvarjalno svobodo prihajajočega obdobja,« pravi Rok Predin. FOTO: zajem zaslona

Spot jih tako spremlja na turneji okrog sveta, kjer so, kot dodaja Rok Predin, v vselej spreminjajočem se svetu velemest, hotelov, cest in nastopov drug drugemu edina stalnica, »vsakemu od njih pa se v določenem trenutku prikaže čarobna plesalka, ki predstavlja navdih in novo ustvarjalno svobodo prihajajočega obdobja. Polni kreativne energije se na koncu spota vrnejo v studio, pripravljeni, da obrnejo list«.

Ob vsebinskih in formalnih izzivih pa se je Predin moral tu in tam opomniti, da moram »ohraniti trezno glavo in se ne spremeniti v eno od tistih kričečih najstnic iz obdobja beatlomanije. Vsake toliko sem se moral uščipniti in se prepričati, da ne sanjam. Moral sem potlačiti kompleks vsiljivca in zaupati svojemu talentu«.