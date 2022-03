Škandal v operi

Sinočnja operna premiera v SNG Opera in balet Ljubljana se ni končala običajno: ko je po priklonih solistov, zbora in orkestra po izvedbi Gounodove opere Faust na oder prišel še flamski režiser in scenarist Frank Van Laecke, je aplavz publike prekinil s kratko izjavo, ki jo je še med predstavo razposlal na več slovenskih naslovov tudi po elektronski pošti.

Ekipi tokratne postavitve, vsem, s katerimi je sodeloval zadnjih šest let, kolegom in slovenskim prijateljem se je zahvalil za vseh pet opernih produkcij, ki jih je pripravil v ljubljanski Operi, Janačkovo opero Katja Kabanova, Donizettijevo Lucija Lammermoorska, Devico Orleansko Petra Iljiča Čajkovskega, lansko leto Bellinijevo opero Capuleti in Montegi in zdaj Gounodovega Fausta.

Potem pa je ugotovil, da je morda zadnjič v Ljubljani: »Fausta bi lahko bil moja zadnja produkcija. Naj razložim, zakaj. V četrtem dejanju sem želel modre, bele in rdeče zastavice, ki jih je na odru videti za steno iz oken, nadomestiti z rumenimi in modrimi. Umetnik ima glas in mora govoriti, to je njegova dolžnost. Gledališče (in opera) bi morala slišati utrip zdajšnjosti. Zame je ta utrip obarvan modro in rumeno.

A uporabo teh barv mi je direktor ljubljanske operne hiše, gospod Staš Ravter, prepovedal. Še več: upravnik vašega kulturnega templja mi je dal vedeti, da 'ne bom nikdar več' stopil v 'njegovo' opero, če bom to prepoved zaupal novinarjem. Dragi kolegi, dragi vsi, je tako diktatorstvo sprejemljivo? Se strinjamo s cenzuro? Se strinjamo z izsiljevanjem, ko gre za svobodo govora? Kot umetnik? Kot oseba?

Rad imam Ljubljano. Zelo. Rad imam Slovenijo. Zelo. In rad imam vas vse. Zelo. A doma imam ogledalo, vsak dan se moram pogledati vanj in se oceniti, se izprašati. Ne, nikdar ne bom pristal na navadno izsiljevanje. Nikdar se ne bom strinjal s cenzuro. Če mi bo direktor zaprl vrata – naj bo tako. Obdržal bom najlepše spomine. Teh, gospod direktor, mi ne morete nikdar vzeti. Kako tudi ne mojega mnenja. Nikdar.«

Za pojasnilo smo zaprosili vodstvo ljubljanske operne hiše, objavili ga bomo, ko ga prejmemo.